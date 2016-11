Die Mafia lädt zum Schmaus ein

Schöneberg.

Das neue Kriminal-Dinner „Die Mafia lädt zum Leichenschmaus“ des Improvisationstheaters Paternoster feiert am 8. Dezember 19 Uhr im Ellington Hotel, Nürnberger Straße 50-55, Premiere. Aber Vorsicht! Das Stück ist nichts zum Zürücklehnen. Die Gäste werden als Kleinkriminelle in die actionreiche Handlung eingebunden. Zu Carpaccio, Tomatensuppe, Zitronenhuhn und geeistem Latte Macchiato lüften die Clan-Mitglieder ein gruseliges Geheimnis. Das Vier-Gänge-Menü einschließlich Krimi-Show kostet ohne Getränke 79 Euro; Reservierung unter www.ellington-hotel.com . Weitere Aufführungen im Dezember sind am 9., 15., 16. und 29. Dezember.