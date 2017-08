Berlin: Bahnhof Südkreuz |

Schöneberg. Wer sich schon immer einmal gewünscht hat, die Welt mit anderen Augen zu betrachten, hat dazu am Bahnhof Südkreuz Gelegenheit. Am 11. und 12. August von 10 bis 18 Uhr lädt die Deutsche Bahn zum Ausprobieren der Virtual-Reality-Brille ein. Die 360-Grad-Videos versetzen den Brillenträger in Reisende und bieten spannende interaktive Rundum-Erlebnisse. KEN