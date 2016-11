Einladung zum Atelierbesuch

Schöneberg.

Die Kiezkundigen Sibylle Nägele und Joy Markert laden am 16. November 18 Uhr zum Atelierbesuch bei der bildenden Künstlerin Uliane Borchert ein. Die aus einer deutsch-baltischen Künstlerfamilie stammende Buchbinderin, Malerin, Kunsterzieherin und Galeristin unterrichtet als freischaffende Künstlerin seit 1981 Schüler zur Vorbereitung auf das Kunststudium im In- und Ausland. Als freie Malerin schafft sie farbkräftige Werke in Mischtechnik, die im Dialog mit den Alten Meistern stehen: Porträts, Landschaften, Interieurs oder Buchkunst. Treffpunkt der Führung ist Uliane Borcherts Atelier, Belziger Straße 24, vierte Etage; Anmeldung erforderlich:902 77 61 63 oder museum@ba-ts.berlin.de