Festliches Chorkonzert

Schöneberg.

„In Paradisum“ ist das festliche Chorkonzert in der evangelischen Zwölf-Apostel-Kirche, An der Apostelkirche 1, am 19. November 19.30 Uhr überschrieben. Unter der Leitung von Johannes Stolte konzertieren die Cantorei der Reformationskirche, die Knaben des Staats- und Domchors Berlin sowie die Solisten Karina Repova (Mezzosopran) und Jonas Olejniczak (Bariton). Sie werden an der Orgel von Jakub Sawicki begleitet. Auf dem Programm stehen das Stabat Mater von Josef G. Rheinberger, „I Crisantemi“ von Giacomo Puccini und das Requiem von Maurice Duruflé. Der Eintritt kostet zwölf, ermäßigt acht Euro; www.cantorei.de