Schöneberg.

„Die Schweizer haben vielleicht bald wieder einen, die Österreicher und Bayern hatten einen, die Italiener hatten immer schon einige – Braunbären“, weiß Fräulein Brehm alias Barbara Geiger. In ihrem Theater im Naturpark Schöneberger Südgelände am Prellerweg verrät die „tierische Unterhalterin“ am 26. August, 15 Uhr, Geheimnisse um den Ursus arctos. Info und Eintrittspreise unter http://brehms-tierleben.com/buchen/