Berlin: Thomas-Dehler-Bibliothek |

Schöneberg. Die Thomas-Dehler-Bibliothek, Martin-Luther-Straße 77, zeigt am 21. September 19.30 Uhr die Dokumentation „Good bye Tempelhof“. Filmemacher Achim Rieck war dabei, als am 30. Oktober 2008 der endgültige Abschied vom ältesten Flughafen der Welt kam und er hielt auch die tatsächlich letzten drei Abflüge nach der Schließung am 20. November 2008 im Bild fest. KEN