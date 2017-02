Informationen zum Kirchentag

Berlin: Apostel-Paulus-Kirche |

Schöneberg. Am 12. Februar 10 Uhr steht die Apostel-Paulus-Kirche in der Grunewaldstraße ganz im Zeichen des Kirchentags Ende Mai in Berlin, über den die Gemeinde informieren will. Superintendent Michael Raddatz hat den Geschäftsführer des Deutschen Evangelischen Kirchentags, Constantin Knall, und die sechsköpfige Kirchentagsgeschäftsstellenband zum Gottesdienst eingeladen. Das Motto lautet „Du siehst mich“. Dazu Michael Raddatz: „Der Tag wird bestimmt von Vorfreude. Wir sind bereit, wir freuen uns auf den Kirchentag.“ Weitere Kirchentagssonntagsgottesdienste in Schöneberg: 9 und 11 Uhr Kirche Zum Heilsbronnen, Heilbronner Straße 20; 10 Uhr Nathanael-Kirche am Grazer Platz und Zwölf-Apostel-Kirche, An der Apostelkirche 1. KEN