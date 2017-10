Kapellengespräch Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche

Berlin: Kapelle, Breidscheidplatz |

Seit wann gibt es Moscheen in Berlin, wie organiseirt sich eine Moscheegemeinde? Was wissen wir eigentlich über den Islam? Beim zweiten Kapellengespräch soll es um "Fatwas: Islamische Ratgebung und die Kontroversen über die Anwendung von Gewalt" gehen. IN der öffentlichen Diskussion wird Fatwa oder Scharia automatisch mit militanten Islamismus assoziiert. Sie können aber auch ganz andere Bedeutungen haben.

Die Kapellengespräche zum Thema Islam dienen der Klärung und Vertiefung von Fragen im Zusammenahng mit den Veranstaltungen "Religionen für ein weltoffenes Berlin" am 16,3,2017.