Kino in der Friedhofskapelle

Schöneberg. Dramatisch und leidenschaftlich spielen Paul Wegener und Conrad Veidt im Streifen „Der Student von Prag“ (1913) die Geschichte von dem Mann, der sein Spiegelbild verkaufte. Zu dem phantastischen Märchen, filmtechnisch seiner Zeit weit voraus, hat Stephan Graf von Bothmer ein passendes Klavierkonzert komponiert. Beides ist am 22. September 19 Uhr in dem Stummfilmkonzert in der Kapelle auf dem Alten Zwölf-Apostel-Kirchhof, Kolonnenstraße 24-25, zu erleben. Der Eintritt ist frei. KEN