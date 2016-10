Berlin: Theodor-Heuss-Bibliothek |

Schöneberg. In Zusammenarbeit mit dem Verein „Erzähl-Kunst“ hat die Stadtbibliothek Tempelhof-Schöneberg eine neue Veranstaltungsreihe für Kinder ab vier Jahren ins Leben gerufen. Den Kleinen werden Geschichten erzählt. In der ersten „Erzählzeit“ am 5. November von 14 bis 15 Uhr in der Theodor-Heuss-Bibliothek, Hauptstraße 40, erzählt Christiane Weigel von „Maus und Katz' – ein Märchen von kleinen und großen Tieren“. Der Eintritt ist frei. KEN