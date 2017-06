Alltag, Möglichkeiten und Grenzen einer Unteren Naturschutzbehörde

BUND AK Stadtnaturschutz lädt in seiner Veranstaltungsreihe Offene Gespräche ein:Mo., 3.7.2017 18:00 UhrBUND-LandesgeschäftsstelleCrellestrasse 35,10827 Berlin-SchöneberrgReferentin: Frau Nabrowsky, Fachbereichsleiterin Naturschutz, Bezirksamt LichtenbergThema: Alltag, Möglichkeiten und Grenzen einer Unteren NaturschutzbehördeNaturschützer in den Verbänden und in den Behörden wollen eigentlich das gleiche - und dennoch gibt es oft Differenzen und gegenseitiges Unverständnis.Wir haben eine der renommiertesten Fachfrauen der Stadt zu Besuch, die uns Einblick in die Möglichkeiten und Grenzen des behördlichen Naturschutzes geben kann. Eine Naturschutzbehörde im Konflikt der Erwartungen von Naturschützern aller Couleur und der täglichen Kleinarbeit in einem sensiblen gesellschaftlichen Bereich.Unsere letzten Referenten waren:12.6.2017 M. Wimmer, Geschäftsführer der FachgemeinschaftÖkologischer Landbau Berlin-Brandenburg e.V.(FÖL)8.5.2017 Dr. Knieriem, Direktor des Zoologischen Gartensund des Tierparks Berlin