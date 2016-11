Quartiersrat wird gewählt

Schöneberg.

Bürger können demnächst darüber entscheiden, wer in den kommenden zwei Jahren dem Quartiersrat im Quartiersmanagement-Gebiet Schöneberger Norden angehört. Die Mitglieder in diesem wichtigen Mitbestimmungsgremium entscheiden in ihren monatlichen Treffen nicht nur, welche Projekte im Kiez gefördert werden. Sie befassen sich auch mit aktuellen Themen aus dem Stadtteil. Wer wählen will oder sich selbst zur Wahl stellen will, sollte am 16. November um 18 Uhr in die Mensa der Sophie-Scholl-Schule – Eingang über die Gertrud-Kolmar-Bibliothek, Pallasstraße 27 – kommen. Nähere Informationen bei Peter Pulm vom QM,23 63 85 85, oder der bezirklichen Koordinatorin Corinna Lippert,902 77 89 42; www.schoeneberger-norden.de