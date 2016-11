Kunstauktion der AG Winterfeldt zugunsten sozialer Einrichtungen

Schöneberg. Für einen wirklich guten Zweck wird die AG Winterfeldt, ein Zusammenschluss engagierter Geschäftsleute, zum dritten Mal Kunst versteigern. Die Geschäftsleute fördern seit 2008 soziales Engagement im Kiez.

23 60 75 56 und Weitere Informationen zur Auktion gibt es unter23 60 75 56 und www.ag-winterfeldt.de

„Male, was du denkst, zeige, was du bist“ lautet das diesjährige Motto der Versteigerung. Aufgerufen werden am 11. Dezember ab 17 Uhr im Schwulen-Informations- und Beratungszentrum „Mann-O-Meter“, Bülowstraße 106, 15 Kunstwerke. Sie wurden von Kindern der Kita Fuggerstraße, Teilnehmern am Atelier für Menschen mit Demenz sowie eines Projekts im Mann-O-Meter geschaffen.Georg Behrens, Vorsitzender der AG Winterfeldt, hofft auf eine rege Teilnahme an der Auktion. 2015 gab es einen Erlös in Höhe von 1600 Euro. Der Betrag soll in diesem Jahr überschritten werden. Die Einnahmen kommen ausschließlich Projekten der drei genannten Institutionen zugute.„Wir wollen, dass die Öffentlichkeit davon erfährt, was hier für Menschen mit Demenz getan wird, dass es einen Kindergarten für Kinder mit HIV gibt und dass die Institution Mann-O-Meter mit ihren Aktionen für die Akzeptanz schwuler Männer arbeitet. Und natürlich möchten wir mit dieser Auktion auch über künstlerische Aktivitäten in unserem Kiez informieren. Die Bilder der Auktionen in den Jahren 2014 und 2015 waren einfach genial“, so Georg Behrens.Dafür, dass die Veranstaltung wieder ein Hingucker wird, sorgen Margot Schlönzke, Lady Diamond und der taz-Chor mit ihren Auftritten. Durch den Abend führen als Moderatorinnen Beverly D. Pepper und Doro Visage.