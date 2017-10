Berlin: Theodor-Heuss-Bibliothek |

Schöneberg. Der Verein „Kulturleben Berlin“ ist am 30. Oktober von 16 bis 18 Uhr wieder zu Gast in der Theodor-Heuss-Bibliothek, Hauptstraße 40. Unter dem Motto „Ihr Schlüssel zur Kultur“ ermöglicht der Verein Menschen mit geringem Einkommen den kostenlosen Zugang zu Kultur- und Freizeiteinrichtungen in Berlin. KEN