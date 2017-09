Schöneberg.

Sie treffen sich jede Woche einmal, um miteinander viel Spaß zu haben, die rund 75 Mitglieder der Berlin Swinging Bears. Der Tanzclub im Keller der Kita an der Vorbergstraße 15 lädt am 2. Oktober, 20 Uhr, zu einem Schnupperabend für zukünftige Squaredancer ein. Ein Anfängerkurs beginnt am 9. Oktober; alle weiteren Informationen unter www.berlin-swinging-bears.de