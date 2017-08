Den eigenen Kiez neu entdecken

Schöneberg.

Es gibt viele, versteckte, merkwürdige, historisch interessante oder solche Orte in Schöneberg, die man einfach kennenlernen muss. Die Schöneberger Stadtteilgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) lädt am 27. August zu einer Kieztour in gemütlichem Tempo ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Eingang des Rathauses Schöneberg in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Die Strecke führt über 20 bis 25 Kilometer auf Nebenstraßen und grünen Wegen. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mehr Informationen unter www.kieztouren.radtundtouren.de