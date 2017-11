Frage der Einstellung: Unternehmer-Coaching zum Thema Geld

Schöneberg. Unter dem Motto „Bringen Sie Ihre Einstellung zum Geld auf Erfolgskurs!“ haben drei bezirkliche Unternehmer-Netzwerke am 28. November ein Geld-Coaching für Unternehmer im Rathaus Schöneberg organisiert.

Als Referentin haben das Unternehmerinnen-Netzwerk Tempelhof-Schöneberg (UTS), die Unternehmerinitiative Te-Damm (UI-Te-Damm) und das Unternehmer-Netzwerk Lichtenrade (UNL) – die Drei arbeiten seit 2016 zusammen und organisieren regelmäßig Infoveranstaltungen für Unternehmer – Kerstin Gernig engagiert. „Die Businessfrau, Bloggerin und Autorin zeigt in ihrem interaktiven Vortrag an praxisnahen Beispielen, wie die persönliche Einstellung zum Geld über den eigenen Kontostand entscheidet“, so die Veranstalter.Die etwa zweistündige Veranstaltung im Goldenen Saal des Rathauses am John-F.-Kennedy-Platz beginnt am 28. November um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei aber die Plätze sind begrenzt. Anmeldung unter anmeldung@ui-tempelhoferdamm.de bis spätestens 17. November erforderlich.