Fundsachenversteigerung - das letzte Mal in diesem Jahr - am 24.10.2017 ab 10:00 Uhr in Schöneberg!

Versteigerung von Fahrrädern, Smartphones, Fotoapparaten u.v.m.

Im Namen und für Rechnung des Zentralen Fundbüros Berlin findet imAssetOrb Auction Center | Werdauer Weg 23 | 10829 Berlinwieder eine Live-Auktion von ca. 100 Fahrrädern und diversen Fundsachen, z.B. Smartphones, Fotoapparate, Navigationssysteme, aller Art stattEvent Informationen:Kein Käuferaufgeld: Zuschlag = EndpreisStartpreis 1 Euro, d.h. keine Limits.Die Besichtigung der zu versteigernden Sachen findet am Tag der Versteigerung in der Zeit zwischen 08.00 und 10.00 Uhr statt.Anschließend beginnt um 10.00 Uhr die Versteigerung. Geboten wird per Handzeichen und die letzte gehobene Hand erhält den Zuschlag.Direkt nach Erteilung des Zuschlags ist die ersteigerte Sache an der Kasse bar zu bezahlen und kann mittels der ausgehändigten Quittung im Lager abgeholt werden. Zahlungen per EC- oder Kreditkarte sind nicht möglich.Alle Fundsachen werden ohne Garantie, also gekauft wie besichtigt, versteigert!Wir freuen uns auf Ihren Besuch!Ihr AssetOrb-Team