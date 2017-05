Bibeltext und harter Rock

Spandau.

Die Spandauer Heavy Metal Band „Sanity“ hat die Offenbarung des Johannes vertont. Sie präsentiert Teile des Werks auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag am Freitag, 26. Mai, von 11 bis 13 Uhr auf der Bühne an der Marienkirche in Mitte, Karl-Liebknecht-Straße 8. Dort umrahmt sie musikalisch die Diskussion „Wer bringt das innovativste Projekt auf den Weg?“. Am Sonnabend, 27. Mai, spielt sie von 11 bis 12.30 Uhr in der Schöneberger Zwölf-Apostel-Kirche, An der Apostelkirche 1. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei. Weitere Informationen unter www.sanity.berlin