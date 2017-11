Gymnasium Steglitz informiert über Profil und Angebote

Steglitz. Am Gymnasium Steglitz in der Heesestraße 15 findet am Dienstag, 21. November, 18 Uhr, ein Informationsabend für Eltern der 4. Klasse statt. Die Schulleitung informiert die Eltern über das Schulprofil und die Angebote der Steglitzer Oberschule.

Weitere Informationen auf www.gymnasiumsteglitz.de

Das Gymnasium Steglitz ist ein grundständiges, altsprachliches Gymnasium. Neben Latein und Altgriechisch wird auch Wert auf die modernen Fremdsprachen gelegt. Es gibt Austauschprogramme mit England und Frankreich. Auch die Naturwissenschaften haben einen hohen Stellenwert und die Schule hat ein sehr umfangreiches Musikprogramm. Die Schüler haben die Möglichkeit, ein Instrument zu erlernen und im Chor zu singen. Ihre Aufführungen gehören zusammen mit Musicals und Theateraufführungen zu den Höhepunkten im Schuljahr.Mit dem Wechsel auf das Gymnasium wählen die Schüler aus den Bereichen Musik, Naturwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften und Medien einen Schwerpunkt aus. In diesen Bereichen werden auf Basis des altsprachlichen Profils in den folgenden Jahren Kenntnisse und Fähigkeiten vertieft. Dazu finden jedes Schuljahr mehrere Forschertage statt.Die Ganztagsbetreuung durch den zur Schule gehörenden Hort bietet den Kindern die Möglichkeit auch außerhalb des Unterrichts gemeinsam ihre Zeit zu verbringen. Ab der 7. Klasse gehört die griechische Europaschule zum Gymnasium Steglitz.