Infothek gibt Tipps für das Vorstellungsgespräch

Steglitz.

In einem kostenlosen Workshop wird Frauen vermittelt, wie sie beim Vorstellungsgespräch den bestmöglichen Eindruck hinterlassen, geschickt um ein besseres Gehalt und familienfreundliche Arbeitsbedingungen verhandeln. Die Teilnehmerinnen üben, selbstbewusst und authentisch aufzutreten. Der Workshop findet in der Infothek beruflicher Wiedereinstieg, Gutsmuthsstraße 23, am Freitag, 14. Juli, 9.30 bis 14 Uhr, statt Anmeldungen erbeten unter221 92 25 00, E-Mail: infothek@goldnetz.de und auf www.goldnetz-berlin.de.