PC-Stammtisch für Frauen

Berlin: Ingeborg-Drewitz-Bibliothek |

Steglitz. Ein kostenfreier Grundlagenkurs zum Einstieg in die Windows-Computerwelt beginnt am Sonnabend, 26. November, 13 Uhr, in der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek, Grunewaldstraße 3. Das Angebot richtet sich vornehmlich an Frauen, die neu in die Computerwelt einsteigen wollen. Themen sind EDV-Grundlagen, Datensicherung und die Fragen: Was sind Ordner und Dateien? Welche Betriebssysteme gibt es? Maximal können zehn Frauen an dem Stammtisch teilnehmen, der zwei mal 90 Minuten dauert. Mitzubringen sind Laptop und Stifte. Anmeldungen unter 76 88 45 73. KaR