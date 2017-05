Suchen, finden und bewerben

Steglitz.

Die Infobörse beruflicher Wiedereinstieg, Gutsmuthsstraße 23, bietet einen Workshop zur erfolgreichen Stellensuche im Internet und einer wirkungsvollen Bewerbung per Mail an. Am Freitag, 12. Mai, 9.30 bis 14 Uhr, wird die individuelle Suchstrategie im Internet der Kursteilnehmer thematisiert, in einem „Social Network“ gestöbert und diskutiert was für wen in welcher Form geeignet ist. Außerdem werden Fachstellenbörsen unter die Lupe genommen und es wird besprochen, wie eine gelungene Bewerbung per Mail eigentlich aussieht. Der Workshop ist kostenlos und offen für Frauen und Männer. Anmeldungen unter221 92 25 00, E-Mail: infothek@goldnetz-berlin.de oder persönlich in der Infothek.