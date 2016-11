Vortrag zur Altersvorsorge

Berlin: Infothek beruflicher Wiedereinstieg |

Steglitz. Wie kann man seinen Rentenanspruch aus sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen, aber auch aus Minijobs, Ausbildung und Familienarbeit erwerben? Welche privaten Vorsorgemöglichkeiten haben Angestellte und Selbstständige und ab wann gibt es einen Anspruch auf Erwerbsminderungsrente? Diese und weitere Fragen beantwortet eine Expertin der Deutschen Rentenversicherung Berlin-Brandenburg in einem Vortrag am Donnerstag, 17. November, 9.30 bis 11.15 Uhr, in der Infothek beruflicher Wiedereinstieg, Gutsmuthsstraße 23. Die Referentin geht dabei besonders auf die Situation von Personen mit Familien-, Erziehungs- und Pflegeaufgaben ein. Mehr Infos unter 221 92 25 00, E-Mail: infothek@goldnetz-berlin.de. KaR