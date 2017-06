Workshop-Angebot in der Infothek

Steglitz.

In einem Workshop der Infothek für beruflichen Wiedereinstieg, Gutsmuthsstraße 23, lernen die Teilnehmer den Roten Faden in ihrem Lebenslauf darzustellen. Es wird vermittelt, wie die beruflichen und privat erworbenen Kompetenzen aussagekräftig gebündelt und somit in ein neues Licht gerückt werden. Am Ende formuliert jeder Teilnehmer sein Berufsprofil und Alleinstellungsmerkmal, um sich zukünftig zielgenau auf Stellen bewerben zu können und dort seine Stärken einzubringen. Der Workshop ist offen für Frauen und Männer. Das kostenlose Angebot findet am Freitag, 16. Juni, 9.30 bis 14 Uhr, statt. Anmeldungen unter221 92 25 00 oder per E-Mail an infothek@goldnetz-berlin.de