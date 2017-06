Berlin: Club Steglitz |

Steglitz. Im Club Steglitz, Selerweg 18-22, erinnert Alf Weiss am Mittwoch, 14. Juni, 15 Uhr, an eine unvergessliche Stimme. Anlässlich des 100. Geburtstages von Frank Sinatra interpretiert Alf Weiss in seinem Programm „Born To Swing“ die schönsten Stücke des Sängers und Entertainers. Der Eintritt kostet vier Euro. Anmeldungen unter 39 50 14 18/19. KaR