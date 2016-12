Der Messias zur Weihnachtszeit

Berlin: ev. Lukas-Kirche |

Steglitz. Die Kantoreien der Kirchengemeinden Lukas, Markus und Südende führen den 1. Teil des „Messias“ von Händel auf. Unterstützt werden die Kirchenchöre von Solisten und einem Kammerorchester. Das Konzert findet am Sonnabend, 10. Dezember, 18 Uhr, in der ev. Lukaskirche, Friedrichruher Straße 6a, statt. Der Eintritt kostet zwölf Euro, ermäßigt zehn Euro. Die Aufführungen des gesamten Oratoriums finden im nächsten Jahr am 8. April in der Lukaskirche und am 9. April in der Markuskirche statt. KaR