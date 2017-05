Berlin: Primobuch |

Steglitz. Am Donnerstag, 11. Mai, 19 Uhr, gibt es im Primobuch, Herderstraße 24, eine Lesung. Im Mittelpunkt steht der Roman „Träum mich, Geliebte“ von Barbe Maria Linke. Erzählt wird die Geschichte zweier Frauen – Valera und Franziska. Der Roman ist eine Hommage an die Macht des Traumes: In ihm ist alles möglich. Der Eintritt ist frei. KaR