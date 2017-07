Gräber am Fuße des Wasserturms

Steglitz.

Zu einer Führung über den Friedhof Bergstraße lädt der Heimatverein Steglitz am Sonnabend, 8. Juli, 11 Uhr, ein. Mit Christian Simon geht es auf Spurensuche über den Steglitzer Friedhof. Er erzählt Geschichten von Persönlichkeiten, die hier ihre letzte Ruhe fanden, und vom Wasserturm und seiner heutigen Nutzung. Der Spaziergang dauert rund zwei Stunden. Treffpunkt ist am Haupteingang in der Bergstraße 38. Die Teilnahme kostet zehn Euro, Mitglieder des Heimatvereins Steglitz zahlen sieben Euro. Anmeldung per E-Mail an christian@simon-berlin.de