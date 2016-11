Mooshammer liest im Gutshaus

Steglitz.

In der Reihe „Berliner Gesichter“ liest der Schauspieler Helmut Mooshammer am Sonntag, 27. November, 11 Uhr, im Gutshaus Steglitz, Schloßstraße 48. Er stellt die Autobiografie „Letzte Lieder - Autobiografie“ von Georg Kreisler vor. Darin rechnet der Kabarettist und Komponist Kreisler mit bürgerlichem Kleingeist, nationalistischem Größenwahn, der Stadt Berlin, dem Staat Österreich und dem ganzen letzten Jahrhundert ab. Der Eintritt kostet zehn Euro. Anmeldungen erbeten bis zum 24. November unter23 29 27 63 oder per E-Mail an info@kulturmanagement-berlin.de