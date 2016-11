Morgenstern feiert kleines Jubiläum

Berlin: Antiquariat und Café Morgenstern |

Steglitz. Das Morgenstern – Antiquariat und Café, feiert im Dezember fünfjähriges Bestehen in der Schützenstraße 54. Seit 2011 lädt es nicht nur zum Stöbern im umfangreichen Buchangebot ein. Das Morgenstern ist auch ein Kulturstandort geworden, an dem Lesungen und Ausstellungen stattfinden. Am Sonntag, 4. Dezember, sind Kunden eingeladen, gemeinsam mit dem Team den Geburtstag zu feiern. In der Zeit von 13 bis 18 Uhr sind sie eingeladen, einen schönen Nachmittag inmitten von Büchern zu verbringen. KaR