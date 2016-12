Neujahrskonzert im Schlosspark Theater : "Walzer- Swing - Evergreens"

Am Sonntag, dem 01. Januar 2017 um 18.00 Uhr gibt es ein im Schlosspark Theater (Schloßstraße 48, 12165 Berlin) ein schwungvolles Neujahrskonzert mit dem großen Salon-Orchester Berlin unter der Leitung von Christoph Sanft :

Nach einer Eröffnung mit dem Walzer "An der schönen blauen Donau" von Johann Strauß präsentiert das große Unterhaltungsorchester schwungvolle Melodien und Swing-Klassiker, die von den 20er Jahren bis in die heutige Zeit reichen. Stimmlich interpretiert werden die Evergreens von unserer Urberliner Sängerin Susann Hülsmann und unserem australischen Sänger Andrew Carrington, der als Leadsänger der Grupee "The Ten Tenors" international bekannt geworden ist.

Walzer von Johann Strauß, Gassenhauer der 20er , Tonfilmschlager der 30er Swing-Klassiker u.a. von Cole Porter, Benny Goodman und Louis Prima, Melodien vom RIAS Tanzorchester, Evergreens u.a. von Doris Day, Frank Sinatra und Hildegard Knef bis hin zu aktuellen Hits von Robbie Williams und Michael Bublé stehen auf dem Programm, das humorvoll von den Gesangssolisten moderiert werden wird.



Die Karten kosten zwischen 18,- und 33,- Euro (ggf. zuzügl. VVk-Gebühr) und können telefonisch unter der Tel. Nr. (030) 789 5667100 , per E-mail unter kasse@schlossparktheater.de , an der Kasse des Schlossparktheaters direkt sowie an allen Vorverkaufsstellen und auch online reserviert werden.