Steglitz.

Zu einem Spaziergang durch den Kiez rund um das Rathaus Steglitz lädt Jenny Schon am Sonnabend, 7. Oktober, ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Eingang der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek, Grunewaldstraße 3. Die Führung dauert zirka zwei Stunden und zeigt, wo Steglitz am schönsten ist. Sie führt vom Fichtenberg zur Bäke-Quelle und erzählt von Menschen, Villen und der Seidenzucht. Die Kosten betragen zehn Euro. Eine Anmeldung ist bis spätestens zwei Stunden vor der Führung notwendig unter892 13 38 oder E-Mail: jennyschon@arcor.de . Mehr über Jenny Schon und ihre Stadtführungen auf www.jennyschon.de