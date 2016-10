Theaterspaß für die ganze Familie

Steglitz.

Verwunschene Seen, tückische Labyrinthe, Trolle, Drachen, Hexen und Getier – das Gute und das Böse kämpfen in einer Geschichte gegeneinander. Und das Beste: Wie die abenteuerliche Geschichte verläuft und was genau passiert bestimmt das Publikum mit eigenen Ideen selbst. Im Zimmertheater Steglitz, Bornstraße 17, ist am Sonnabend, 8. Oktober, 20 Uhr, das Improvisationstheater „Die Spielunken“ zu Gast. Der Abend bringt Spaß für die ganze Familie. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt neun Euro. Karten und Infos gibt es unter25 05 80 78 oder auf www.zimmertheater-steglitz.de