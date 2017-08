Trödelmarkt und Tag der offenen Tür an der Insulaner-Grundschule

Berlin: Förderverein der Grundschule am Insulaner e.V. |

Kinderkleidung, Spielzeug, Spiele und Bücher – all das kann man am Samstag, dem 16. September von 10 bis 14 Uhr an der Grundschule am Insulaner im Hanstedter Weg 11/15 in Steglitz kaufen und verkaufen. Die Grundschule lädt am Tag des Flohmarktes gleichzeitig alle interessierten Eltern zum Tag der Offenen Tür ein. Führungen durch die Räume der Schule gibt es von 11 bis 13 Uhr. Wer mittrödeln möchte, zahlt 7 Euro pro Tisch (bitte selbst mitbringen, maximal 3 Meter) und bringt einen selbstgebackenen Kuchen oder Brezeln mit. Wer zum Backen keine Zeit oder Lust hat, kann sich mit 3 Euro „freikaufen“. Aufgebaut werden darf ab 9 Uhr. Fürs Essen und Getränke sorgt der Förderverein der Grundschule. Sämtliche Einnahmen gehen an den Förderverein, der damit gemeinnützige Projekt der Schule finanziert. Im vergangenen Jahr konnten wir dadurch über 1000 Euro für den Verein einnehmen. Anmeldungen unter gsai-flohmarkt@gmx.de