Steglitz. Am Mittwoch, 31. Mai, 15 Uhr, singt die Mezzosopranistin Helga-Maria Fuchs im Club Steglitz, Selerweg 18-22, verbotene Noten. In Begleitung ihres Pianisten bringt sie Melodien und Chansons mit ironischen Texten zu Gehör. Geschrieben wurden sie von Künstlern, die in den 1930er-Jahren unterdrückt wurden und verboten waren. KaR