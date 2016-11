Weihnachten im Buchladen

Steglitz

. Honig im Topf, Gammeln im Schuh, Baden in Schokolade, Schmuck aus Glas, Stulpen aus Samt, Plätzchen aus dem Ofen – all das und noch einiges mehr wird den Besuchern der Buchhandlung Primobuch, Herderstraße 24, am zweiten Adventswochenende geboten. Am Sonnabend, 3. Dezember, 14 bis 20 Uhr, und am Sonntag, 4. Dezember, 14 bis 18 Uhr, lädt der Steglitzer Kunstverein Kunst.Raum.Steglitz zu einem etwas anderen Weihnachtsmarkt ein. Zu den Ausstellern gehören der Imkerverein Steglitz und Mitglieder des Kunstvereins. Mehr Infos auf www.kunstraumsteglitz.de