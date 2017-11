Empfang der Schützenvereine

Berlin: Gutshaus Steglitz |

Steglitz-Zehlendorf. Einmal im Jahr empfängt das Bezirksoberhaupt traditionell die Vorstände und Königshäuser der fünf Schützenvereine in Steglitz-Zehlendorf. Dies sind die Schützengilde Korporation, Schützengilde Berlin-Lichterfelde, Schützenverein Edelweiß, Zehlendorfer Schützengilde, Schützengilde Andreas Hofer. Bürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski hat sie am 11. November, 17 Uhr, in den Rokokosaal des Gutshauses Steglitz, Schloßstraße 48, eingeladen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Proklamation des Bezirkskönigs. KaR