Die 19. Berlin-Christmas-Biketour führt nach Neukölln und Kreuzberg

Steglitz. Als Weihnachtsmänner, Engel und Rentiere verkleidet fahren zum 19. Mal Biker durch Berlin. Sie verteilen auf ihrer Christmas-Biketour am 10. Dezember Spenden an Bedürftige, um diesen ein schönes Fest zu ermöglichen.

Weitere Informationen gibt es auf http://www.berlin-christmas-biketour.de

Das ganze Jahr haben die Organisatoren Spenden gesammelt, die auf der Christmas-Biketour an soziale Einrichtungen verteilt werden. In diesem Jahr kommen sie dem Outreach-Kinder- und Jugendtreff Blueberry in Neukölln und der Gemeinde St. Marien Liebfrauen in Kreuzberg zugute.Vor dem Start wird schon ab 10 Uhr am Steglitzer Damm 23 vor der Goldschmiede Bernd Masche gefeiert. Masche initiiert und organisiert gemeinsam mit Heike Forza die alljährliche Benefizaktion, mit der in der Öffentlichkeit demonstriert werden soll, dass nicht alle Menschen ein glückliches Weihnachtsfest verleben können.gefeiert. Es gibt zu essen und zu trinken, für Stimmung sorgt die Zweimann-Band „Young and Poeck“.Die eigentliche Christmas-Biketour startet um 15 Uhr. Mitfahren kann jeder, der sich und sein Bike und auch den Sozius weihnachtlich geschmückt hat. Dabei sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt.Insgesamt dauert die Fahrt vier bis viereinhalb Stunden. Am Ende gibt es noch einen Stopp auf dem Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg. Um 19 Uhr findet die Abschlussparty im Vereinsheim der Gartenkolonie am Buschkrug, Buschkrugallee 175, in Neukölln statt. Christmas-Biker und deren Sozius haben freien Eintritt. Sonst kosten die Karten sieben Euro, im Vorverkauf fünf Euro. Die Karten gibt es in der Goldschmiede Bernd Masche. Der gesamte Reinerlös dieser Veranstaltung kommt den Obdachlosen und Bedürftigen zugute.