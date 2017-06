Berlin: Paulsen-Gymnasium |

Steglitz. Am Sonnabend, 24. Juni, wird am Paulsen-Gymnasium gefeiert. Von 15 bis 18 Uhr steigt in der Gritznerstraße 57 das Sommerfest. Gleichzeitig gibt es ein Jubiläum zu feiern: Der Förderverein des Paulsen-Gymnasiums wird 50 Jahre alt. Besucher sind herzlich willkommen. KaR