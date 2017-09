Offener Abend der Baptisten

Berlin: Baptist Church Berlin |

Steglitz. Am Freitag, 6. Oktober, 19.30 Uhr, laden die Baptisten in Steglitz zu ihrem traditionellen „Offenen Abend“ in ihre Gemeinderäume, Rothenburgstraße 12-13, ein. Das Thema des Abends lautet „Sehnsucht nach dem WIR – auf der Suche nach neuer Gemeinschaft“. Referenten des Abends sind der renommierte Soziologe und Risikoforscher Professor Ortwin Renn, der Autor des Buches „Vom Ich zum Wir“ Christian Schüle sowie Osman Örs vom „House of One“. Matthias Walter, Pastor der Baptistengemeinde moderiert den Abend. Die Baptisten Steglitz laden einmal jährlich zum „Offenen Abend“ zu gesellschaftlichen und politischen Themenstellungen ein. KaR