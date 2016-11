Polizei informiert zur Sicherheit

Berlin: Ingeborg-Drewitz-Bibliothek |

Steglitz. Die Verkehrssicherheitsberater der Berliner Polizei kommen am Donnerstag, 8. Dezember, 11 bis 14 Uhr, in die Ingeborg-Drewitz-Bibliothek, Grunewaldstraße 3. An einem Informationsstand im Foyer der Bibliothek kann jeder seine Reaktionsschnelligkeit testen. Die Verkehrssicherheitsberater informieren außerdem über Sicherheit im Verkehr als Fußgänger, mit Auto und Rad und stehen für Fragen zu den Themen Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe und Sicherheit im Wohnbereich bereit. Der Eintritt ist frei. KaR