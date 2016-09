Trödelmarkt und offene Türen: Grundschule am Insulaner lädt ein

Steglitz. Kinderkleidung, Spielzeug, Spiele und Bücher – all das kann am Sonnabend, 24. September, 10 bis 14 Uhr, an der Grundschule am Insulaner, Hanstedter Weg 11/15, gekauft und verkauft werden.

Die Grundschule lädt an diesem Tag außerdem zum Tag der offenen Tür ein. Von 11 bis 13 Uhr gibt es Führungen durch die Räume der Schule.Wer trödeln möchte, zahlt sechs Euro pro Tisch, der selbst mitgebracht werden muss und maximal drei Meter lang sein darf. Dazu kommt ein selbstgebackener Kuchen oder Brezeln. Wer keine Lust oder Zeit zum Backen hat, kann sich mit weiteren vier Euro „freikaufen“. Der Aufbau des Marktes startet ab 9 Uhr. Für Essen und Getränke sorgt der Förderverein der Grundschule. Sämtliche Einnahmen gehen an den Förderverein, der damit gemeinnützige Projekt der Schule finanziert. Im vergangenen Jahr konnten dadurch über 1000 Euro für den Verein eingenommen werden.

Anmeldung für Trödler per E-Mail an gsai-flohmarkt@gmx.de