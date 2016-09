Hugendubel ist wieder zurück

Berlin: Geschäftshaus Schloßstraße 110 |

Steglitz. Seit Donnerstag, 15. September, ist das Buchhandelsunternehmen Hugendubel wieder in der Schloßstraße 110 zu finden. Hugendubel musste wegen des Umbaus des Geschäftshauses ausziehen. Vorübergehend war die Buchhandlung im Einkaufszentrum Boulevard Berlin untergebracht. Jetzt bietet der Münchener Buchhändler auf rund 1400 Quadratmeter, vorher waren es 3000 Quadratmeter Verkaufsfläche, sein Sortiment an. Auch ein Café gehört wieder dazu. Hugendubel ist der erste Händler, der sein Geschäft in dem komplett umgebauten Geschäftshaus Schloßstraße 110 eröffnet hat. Am 13. Oktober folgt der Sportartikel-Store Decathlon mit einer Neueröffnung seiner Filiale in Steglitz. KM