Suchen, finden und bewerben

Steglitz.

Die Infothek für beruflichen Wiedereinstieg, Gutsmuthsstraße 23, bietet am Freitag, 17. Februar, 9.30 bis 14 Uhr, einen Workshop zur internetgestützten Stellensuche und Bewerbung per Mail an. Dozentin Angela Dovifat erläutert, individuelle Suchstrategie im Internet und zeigt, wie man erfolgreich in einem „Social Network“ stöbern kann und informiert über Fachstellenbörsen im Netz. Zudem wird besprochen, was für wen in welcher Form geeignet ist und wie eine gelungene Bewerbung per Mail aussieht. Die Teilnahme ist frei. Anmeldungen unter22 19 22 500, E-Mail: infothek@goldnetz-berlin.de oder vor Ort. Weitere Informationen zur Infothek und deren Angebot auf www.goldnetz-berlin.de