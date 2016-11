Berlin: Ingeborg-Drewitz-Bibliothek |

Steglitz. Karl-Heinz Dubrow, Energieexperte der Verbraucherzentrale Berlin, hält am Montag, 21. November, 18 Uhr, in der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek, Grunewaldstraße 3, einen Vortrag über Möglichkeiten, Kosten und Förderprogrammen zur nachträglichen Dämmung an bestehenden Wohngebäuden. Ein Muster-Dämmstoffkoffer mit vielen der derzeit am Markt verfügbaren Dämmstoffen ist bei der Veranstaltung einsehbar. Anmeldungen unter 902 99 24 10. KaR