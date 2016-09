Gibt es in Ihrem Kiez auch eine Neueröffnung? Dann können Sie uns per E-Mail informieren: leser@berliner-woche.de

Berlin: Podologie Praxis Tegel |Juliane Bendt und Nina Kern eröffneten am 1. Oktober ihre Podologie Praxis in Tegel. Sie bieten die medizinische Fußpflege an, die sowohl über die Krankenkassen als auch privat abgerechnet werden kann. Hausbesuche werden nach Absprache im Umkreis ebenfalls vorgenommen.