Gymnasium präsentiert sich

Weißensee.

Der diesjährige Tag der offenen Tür im Primo-Levi-Gymnasium findet am 12. Januar von 17 bis 20 Uhr statt. In der Oberschule mit den Filialen in der Pistoriusstraße 133 und an der Woelckpromenade 38 sind an diesem Tag vor allem Schüler künftiger fünfter und siebter Klassen mit ihren Eltern, aber auch Nachbarn willkommen. Unter anderem werden sich die einzelnen Fachbereiche vorstellen. Schüler und Lehrer geben einen Einblick in die vielfältigen Aktivitäten an der Schule. Mehr ist auf http://asurl.de/1371 sowie unter92 90 16 81 11 zu erfahren.