Informationsabend der Katholischen Theresienschule Gymnasium Berlin Weißensee

Einladung zum Info-Abend

Am Montag, den 13. Novembern 2017, lädt die Katholische Theresienschule Berlin Weißensee nteressierte Eltern der zukünftigen 5. und 7. Klassen zu einem Informationsabend ein. Die Veranstaltung findet um 19.00 Uhr in der Aula der Theresienschule, Behaimstraße 29, 13086 Berlin, statt. Die Theresienschule in Pankow-Weißensee ist ein grundständiges Gymnasium in der Trägerschaft des Erzbistums Berlin. Sie nimmt Schülerinnen und Schüler für die 5. und eine 7. Klasse auf. Weitere Informationen unter: www.theresienschule.de