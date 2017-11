Tag der offenen Tür an der Katholischen Theresienschule Gymnasium Berlin

Berlin: Theresienschule |

Die Theresienschule lädt ein zum Tag der offenen Tür



Am Samstag, den 13. Januar 2018, öffnet die Katholische Theresienschule Berlin Weißensee ab 10 Uhr für alle Interessierten, insbesondere für Eltern und Kinder der zukünftigen 5. und 7. Klassen, ihre Türen in der Theresienschule, Behaimstraße 29, 13086 Berlin. Bis 13 Uhr können sich die Besucher über die Schule informieren und Einblicke in die Arbeit der verschiedenen schulischen Angebote erhalten.

Die Theresienschule in Pankow-Weißensee ist ein grundständiges Gymnasium in der Trägerschaft des Erzbistums Berlin. Sie nimmt Schülerinnen und Schüler für die 5. und eine 7. Klasse auf. Weitere Informationen unter: www.theresienschule.de